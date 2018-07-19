ЄБРР надасть 5,7 млн євро на утеплення будинків українців

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50448 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 101711 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 97712 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 124735 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102595 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119117 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159741 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189938 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293921 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167271 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 49629 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48610 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 51784 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 47811 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73272 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 124735 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163424 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293921 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224159 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29127 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51193 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56048 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54410 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68646 перегляди
Актуальне
ЄБРР надасть 5,7 млн євро на утеплення будинків українців

ЄБРР надасть 5,7 млн євро на утеплення будинків українців

Київ • УНН

 • 12983 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. ЄБРР надасть нове фінансування у розмірі 5,7 млн євро в рамках програми фінансування енергоефективності в житловому секторі (UREEFF) для програми підтримки таких інвестицій (IQ energy), передає УНН з посиланням на прес-службу програми IQ energy, розробленої ЄБРР.

“ЄБРР надасть нові кошти в рамках своєї Української програми фінансування енергоефективності в житловому секторі (UREEFF) з метою підтримки кращого використання енергії в країні. Ці кошти будуть використані для програми IQ energy, призначеної для підтримки інвестицій в енергоефективність житлового сектору. Нове фінансування у розмірі 5,7 млн євро нададуть одному з партнерів у програмі IQ energy — ОТП Банку”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому, банк зможе підтримати тисячі проектів фізичних осіб-позичальників та ОСББ, які планують реалізувати широкий спектр заходів з енергоефективності, зокрема:

  • встановлення сучасних енергоефективних котлів на газі та біомасі;
  • теплоізоляція стін, дахів і підлог на перших поверхах;
  • модернізація систем теплопостачання;
  • встановлення теплових систем на сонячній енергії тощо.

Зазначається, що в рамках програми IQ energy, яка реалізується в Україні з квітня 2016 року, більше 22 тис. українських домогосподарств вже утеплили свої будинки на суму близько 711 млн гривень (станом на 30 червня 2018 року).

Довідка УНН.

Програма IQ energy фінансується за рахунок гранту в розмірі 15 млн євро зі Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля (E5P). Сума компенсації на енергоефективну модернізацію житла складає 35% від суми кредиту чи суми інвестицій. Максимальна виплата на 1 особу — 3 тис. євро. Станом на 30 червня 2018 року українцям виплачено 4,97 млн євро у якості безповоротної фінансової допомоги. У програмі також використовуються кошти технічного співробітництва, надані Фондом E5P та Швецією.

Нагадаємо, за І півріччя ОСББ та населення отримали “теплих кредитів” на майже 843 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72