ЄБРР надасть 5,7 млн євро на утеплення будинків українців

“ЄБРР надасть нові кошти в рамках своєї Української програми фінансування енергоефективності в житловому секторі (UREEFF) з метою підтримки кращого використання енергії в країні. Ці кошти будуть використані для програми IQ energy, призначеної для підтримки інвестицій в енергоефективність житлового сектору. Нове фінансування у розмірі 5,7 млн євро нададуть одному з партнерів у програмі IQ energy — ОТП Банку”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому, банк зможе підтримати тисячі проектів фізичних осіб-позичальників та ОСББ, які планують реалізувати широкий спектр заходів з енергоефективності, зокрема:



встановлення сучасних енергоефективних котлів на газі та біомасі;



теплоізоляція стін, дахів і підлог на перших поверхах;



модернізація систем теплопостачання;



встановлення теплових систем на сонячній енергії тощо.



Зазначається, що в рамках програми IQ energy, яка реалізується в Україні з квітня 2016 року, більше 22 тис. українських домогосподарств вже утеплили свої будинки на суму близько 711 млн гривень (станом на 30 червня 2018 року).

Довідка УНН.

Програма IQ energy фінансується за рахунок гранту в розмірі 15 млн євро зі Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля (E5P). Сума компенсації на енергоефективну модернізацію житла складає 35% від суми кредиту чи суми інвестицій. Максимальна виплата на 1 особу — 3 тис. євро. Станом на 30 червня 2018 року українцям виплачено 4,97 млн євро у якості безповоротної фінансової допомоги. У програмі також використовуються кошти технічного співробітництва, надані Фондом E5P та Швецією.

Нагадаємо, за І півріччя ОСББ та населення отримали “теплих кредитів” на майже 843 млн грн.