еаэс и Иран подписали соглашение о свободной торговле

Страны евразийского экономического союза, в который входят россия и беларусь, а также Армения, Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWS.am.

Детали

Как сообщает издание, подписание соглашения между странами евразийского экономического союза состоялось в рамках заседания экономического совета в санкт-петербурге.

Вместе с представителем Ирана, соглашение подписали представители россии, беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Соглашение заменило временный документ, действовавший с 2019 года.

Напомним,

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