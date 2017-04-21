Е.Енин: заочное осуждение Януковича и ко позволит вернуть украденные ими деньги

КИЕВ. 21 апреля. УНН. О том для чего нужно заочное осуждение, как продвигается возвращения в Украину чиновников-беглецов и украденных ими средств в интервью УНН рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

— Большинство чиновников времен Януковича (Клименко, Пшонка, Захарченко, Курченко, Азаров) скрываются в России, как и сам экс-президент. Обращалась ли Украина об их выдаче, сколько раз? Какие причины отказа, если таковые были?

— Мы обращались с ходатайствами о выдаче практически всех представителей бывшего руководства Украины, которые совершали преступления как экономического характера, так и связанные с событиями на Майдане. Ответ мы получали не оригинальный — это был отказ. По Януковичу мы обращались 5 раз в каждом из производств, которые расследуются в отношении него. То есть речь не идет о том, что настойчиво мы хотим получить именно Януковича, мы обращались за экстрадицией в каждом из случаев, как того требует законодательство.

Отказ обычно основывалась на якобы преследовании Януковича по политическим мотивам. Лишь один раз по одному из фигурантов речь шла об отказе из-за несоответствия этой выдачи интересам национальной безопасности России.

— Почему до сих пор не начата процедура заочного осуждения по “друзьям” Януковича?

— По Януковичу мы несколько изменили тактику. Если в конце прошлого года мы говорили о так называемом “большом подозрении” Виктору Януковичу с обвинением его в узурпации власти, совершении экономических преступлений и затем призывов Российской Федерации о введении российских войск на территорию Украины. То мы несколько изменили указанный подход и решили привлечь Януковича к уголовной ответственности по факту государственной измены. Основанием для этого было его знаменитое письмо, в котором он призвал РФ ввести войска в Украину. Обвинительный приговор по этому производству позволит применить конфискацию и конфисковать в пользу украинского государства все активы Януковича, сконцентрированные как в Украине, так и за ее пределами.

— А по заочному осуждению остальных чиновников времен Януковича?

— По остальным, я вам могу объяснить это следующим образом. Например, тот же Клименко использовал достаточно сложные схемы хищения денег, их отмывания и аккумулирования на зарубежных счетах. Чтобы мы просто понимали сложность преступлений — только в Украине на Клименко работало более 400 финансовых экспертов, еще 600 обслуживали контакты с международными конвертационными центрами. Можете представить себе, сколько усилий и часов работы наших следователей нужно для того, чтобы размотать каждую из этих цепочек.

Тем не менее, как уже неоднократно отмечалось Генеральным прокурором, передача дел в суд по Клименко, по Курченко ожидается как минимум до осени этого года.

Дело Лазаренко

— В январе гражданский процесс правительство США vs Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Какая сейчас ситуация?

— На сегодняшний день американский суд предоставил дополнительный срок предоставления доказательств обеим сторонам. Ближайшим промежуточным этапом будет заслушивание юридических советников, оно ожидается предварительно в июне этого года. По ориентировочным прогнозам представителей американской стороны решение суда первой инстанции можно ожидать уже в конце этого года. Многое в этом вопросе зависит именно от стороны Лазаренко, поскольку, чем раньше его адвокаты согласятся с тем, что дальнейшие соревнования не идут на пользу, тем быстрее это может завершиться.

По имеющейся у нас сегодня информации, юристы Лазаренко уже предлагали американской стороне заключение соглашения, при этом условия “50 на 50” не являются приемлемыми ни для правительства США, ни для Украины, откуда эти деньги были украдены.

— Что имеется в виду под “50 на 50”? То есть Лазаренко только половину суммы вернул бы?

— Да. Это так называемое соглашение со следствием, когда подписываются условия, согласно которым 50% американское правительство отсуживает, в то время как 50% остается адвокатам и непосредственно Лазаренко (от суммы 280 млн долл. — ред.)

— После окончательного решения суда, через какое время Украина сможет и сможет ли вообще вернуть средства, украденные П.Лазаренко?

— Безусловно, мы рассчитываем на возвращение этих средств. В первую очередь мы имеем заверения правительства США об их намерениях вернуть эти деньги Украине. Во-вторых, нами аккумулируются доказательства, накопленные в уголовном производстве. У нас есть как минимум подтверждение финансовых сделок на более чем половину от указанной суммы (280 млн долл. — ред.) И мы готовы предоставить эти доказательства американской стороне в случае необходимости.

Этот вопрос (возврат средств, украденных П.Лазаренко — ред.) несколько длительный во времени, поскольку речь идет о том, что указанные средства саккумулированы в пяти юрисдикциях (на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках — ред.). В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США и тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств.

— Как долго может длиться, например, обжалование решения суда первой инстанции?

— Как мы видим, указанное производство уже длится более 7 лет и, наконец, мы можем говорить, что оно вышло в свою финальную стадию. Или это произойдет в декабре, или это произойдет в феврале следующего года (решение первой инстанции — ред.) — однозначно это уже шагает к своему финишу и несмотря на имеющийся скепсис в украинском обществе по этому вопросу, мы двигаемся вперед.

— Каким может быть приемлемое соглашение с Лазаренко?

— Этот вопрос слишком деликатный, чтобы озвучивать его наперед, а тем более публично. Одно могу сказать, что мы проанализировали имеющуюся практику США по возвращению активов, полученных преступных путем, и американцы демонстрируют достаточно высокий уровень и заинтересованности, и политической воли возвращения таких активов.

В то же время это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будет определенным образом обусловлено те условия и задачи, на которые эти деньги будут потрачены. Это может быть борьба с бедностью, поддержка здравоохранения, борьба с коррупцией. Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров.

Дело судьи Чауса

— Есть информация, что судьи-беглецу М.Чаусу продлили арест в Молдове. Правда ли это и до какого числа?

— Безусловно, после того, как истек срок содержания под стражей в рамках уголовного производства, которое ведется в Республике Молдова по М.Чауса, они применили заключение под стражу в качестве меры пресечения в рамках нашего ходатайства об экстрадиции. Предельный срок содержания под стражей как в Украине, так и в Молдове 1 год. Сейчас вопрос в том, какой ответ даст Президент Республики Молдова о предоставлении статуса политического беженца или отказа в этом статусе.

— Сколько этот вопрос может рассматриваться?

— Президент Молдовы, согласно действующему законодательству имеет 90 дней на принятие решения. Сейчас прошел примерно месяц.

— Я так понимаю, что экстрадиционная проверка закончится уже после решения Президента...

— Безусловно, поскольку суть экстрадиционной проверки заключается в том, чтобы убедиться есть ли какие-то обстоятельства, которые могут препятствовать такой выдачи. Одним из таких обстоятельств является именно предоставление статуса политического беженца.

— Сама процедура экстрадиции после принятия положительного решения как долго длится?

— Человек может обжаловать то или иное решение в судах, может обжаловать предоставление или непредоставление ему статуса политического беженца. То есть здесь достаточно сложно давать какие-то прогнозы. Но мы имеем заверения от молдавских коллег, что технического плана задержек с их стороны не будет.

Дело Онищенко

— По делу А.Онищенка. Почему Интерпол тянет с объявлением его в международный розыск?

— Следует сказать, что вообще помещение людей в розыск Интерполом в последнее время несколько осложнилась. Мы сталкиваемся с определенными дополнительными условиями. Например, появился новый такой элемент, который ранее играл, по сути, техническую роль, а теперь играет и определенный политический аспект — это Комиссия контроля по файлам.

Эта тропинка была в свое время апробирована Януковичем и его ближайшим окружением. И фактически только одна из сторон, а именно сторона защиты, имеет право обжаловать помещения своего клиента в учет Интерпола, в то время как другая сторона, в данном случае ГПУ, такой возможности лишена. Это связано с тем, что все больше людей пытаются оспорить этот вопрос, в то время как Комиссия контроля по файлам собирается раз в несколько месяцев. Именно с этим связаны определенные технические задержки.

— С чем связаны такие изменения в Интерполе?

Все больше эта организация сталкивается с попытками использовать международный розыск в политических целях и, к сожалению, иногда даже Украина сталкивается с необходимостью преодолевать указанные тенденции в практике Интерпола.

— То есть отношение Интерпола изменилось не только в отношении Украины?

— Безусловно. В то же время мы не можем не принять во внимание тот факт, что к руководству Интерполом пришли китайцы и россияне.

— Из соцсетей известно, что А.Онищенко регулярно перемещается за рубежом. Отслеживают ли украинские правоохранители его перемещения?

— У нас есть НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), чьим клиентом непосредственно на данном этапе он (А.Онищенко — ред.) является. Как только будет понятно по факту предоставления ему статуса политического беженца или принятия британской стороной решения об экстрадиции, наступит момент определенной ясности.

Дело Ставицкого

— Дело Э.Ставицкого. Известно, что он проживает в Израиле и изменил имя и фамилию, однако находится в международном розыске. Обращались ли вы к израильским коллегам о его выдаче Украине?

— Безусловно, мы обращались с запросом о выдаче господина Ставицкого. Более того были определенные идеи контакта с ним. Например, Главный военный прокурор А.Матиос год назад примерно посещал Израиль с этой целью. К сожалению, могу сказать, что господин Ставицкий на сегодняшний день отклонил фактически те предложения, которые он получал и украинское следствие обратилось за разрешением о заочном осуждении Ставицкого в украинском суде.

На сегодняшний день данное ходатайство (об экстрадиции — ред.) не рассмотрено израильской стороной. Однако на практике мы знаем, что Израиль выдает своих граждан крайне тяжело. Ходатайство направлено еще год назад.

В принципе это не является ключевым в нашем расследовании, поскольку мы пойдем в суд и, если суд разрешит заочное осуждение господина Ставицкого, мы рассчитываем на вердикт в отношении него и конфискацию тех активов, которыми он владеет.

— Когда ожидать обращения в суд с ходатайством о заочном осуждении?

— Право о заочном осуждении Ставицкого фактически у ГПУ появилось 15 апреля. Поскольку речь идет об уголовном производстве, где фигурантами проходят, по меньшей мере, несколько человек, с момента объявления подозрения последнему из них должно было пройти полгода. Именно этот 6-ти месячный срок должен был истечь 15 апреля и это позволило следствию обращаться с ходатайством в суд.

Дело Колобова

— Ранее была информация о том, что Испания отказала Украине в экстрадиции господина Колобова, позже ГПУ опровергала эту информацию. Какая там ситуация на самом деле?

— Дело Колобова достаточно запутанное — и не столько те деяния, которые ему инкриминируются, столько сам процесс ходатайство о его выдаче. Насколько мне известно, в свое время имел место факт поддельного письма в адрес испанских властей относительно процессуального статуса господина Колобова. Указанный факт сейчас проверяется в рамках уголовного производства.

— Письмо от ГПУ?

— Да, от представителей Генеральной прокуратуры. То есть в свое время мы получили отказ о выдаче господина Колобова на основе этого письма и это мотивировалось якобы политическим преследованием господина Колобова.

— То есть если вы повторно обратитесь уже с оригинальным письмом, то будет положительное решение об экстрадиции Ю.Колобова?

— На сегодняшний день у нас нет возможности процессуальной обращаться за повторной выдачей господина Колобова, поскольку у нас нет другого уголовного производства в отношении него. Тем не менее, это не является препятствием для дальнейшего расследования преступления, которое было совершено в отношении присвоения “Укртелекома”. В этом производстве проходит целая группа лиц.

- То есть будет процедура заочного осуждения?

— В принципе, это стратегия, которую выбирает следствие.

Дело Иванющенко

— ГПУ объединила уголовные производства по Ю.Иванющенко. На какой сейчас стадии расследование дела и есть ли в планах у следствия обращаться в суд с ходатайством о разрешении процедуры заочного осуждения?

— Отмена режима санкций в отношении Иванющенко Европейским союзом в начале марта этого года стало несколько неприятным сюрпризом для украинской власти. Тем не менее это побудило руководство ГПУ активизировать процесс следствия в отношении господина Иванющенко. С этой целью были объединены все имеющиеся уголовные производства. На сегодняшний день продолжается следствие. Если не ошибаюсь, не исключается в ближайшее время очередное ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей (Ю.Иванющенко — ред.).

На сегодняшний день могу сказать, что нами фактически минимизированы все риски финансового характера, связанные с исключением господина Иванющенко с санкционных списков. В частности, во взаимодействии с латвийской Генеральной прокуратурой указанные средства, которые принадлежат Иванющенко, были конфискованы в пользу правительства Латвии. Как только уголовное производство будет передано в суд и, я надеюсь, получен соответствующий обвинительный приговор, Украина сможет ходатайствовать о возвращении этих денег полностью или хотя бы частично, в то время как господин Иванющенко указанное право потерял полностью.

Кроме того исключение господина Иванющенко из черных списков ЕС никоим образом не отразится на его пребывании в таких списках Швейцарии, где, как нам известно, арестована довольно значительная сумма денег.

— Известно, где он сейчас находится?

— Я не отслеживаю его пребывания.

Дело Каськива

— Панама отказалась предоставить В.Каськиву политическое убежище. Принял ли уже суд Панамы решение о продлении экстрадиционной проверки? Известно сколько она продлится?

— Мои последние контакты с Генеральной прокуратурой Панамы были на прошлой неделе. Они ожидают в течении ближайшего месяца — двух решения суда о восстановлении процесса экстрадиционной проверки, после чего им нужно еще 2-3 месяца для того, чтобы принять окончательное решение в указанном деле. Мы держим это на контроле и, как только будут какие-то новости, мы будем информировать общество.