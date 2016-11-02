Е.Енин: Генпрокуратуре не хватит времени для передачи дела по расстрелов на Майдане в суд

"Существующие правовые инструменты позволяют нам специальную процедуру осуждения, заочную, только до апреля следующего года, включая судебное следствие. Безусловно, мы сегодня видим, что этого периода будет крайне недостаточно, учитывая чрезвычайную масштабность событий и количество накопленных материалов", - заявил Е.Енин.

Также он сказал, что Генпрокуратура поддерживает внесение изменений в Уголовное процессуальное законодательство, которое позволило продлить этот период еще на некоторое время.

"Это бы значительно способствовало эффективному расследованию этих дел и справедливым приговорам в отношении лиц причастных к расстрелам людей на Майдане", - добавил он.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях против активистов Революции Достоинства.