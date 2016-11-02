Є.Єнін: Генпрокуратурі не вистачить часу для передачі справи щодо розстрілів на Майдані до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генпрокуратурі не вистачить відведеного законом про заочне судочинство часу, щоб передати до суду справи щодо розстрілів на Майдані. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник Генерального Прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Існуючі правові інструменти дозволяють нам спеціальну процедуру засудження, заочну, тільки до квітня наступного року, включно з судовим слідством. Безумовно, ми сьогодні бачимо, що цього періоду буде вкрай недостатньо з огляду на надзвичайну масштабність подій і кількість накопичених матеріалів”, — заявив Є.Єнін.
Також він сказав, що Генпрокуратура підтримує внесення змін до Кримінально процесуального законодавства, яке дозволило продовжити цей період ще на певний час.
“Це би значно сприяло ефективному розслідуванню цих справ і справедливим вирокам щодо осіб причетних до розстрілів людей на Майдані”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо злочинів проти активістів Революції Гідності.