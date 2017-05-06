Е.Нищук назвал слухами данные о трехлетней дисквалификации Украины из-за Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сейчас информация о том, что Украину могут дисквалифицировать на три года от участия в Евровидении из-за скандала относительно участницы от Российской Федерации, не является достоменно подтвержденной. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в интервью Eurovision.ua, передает УНН.
"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года - только слухи. У нас нет никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", - ответил министр.
"Украина - открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей Российской Федерации на Евровидении - это очевидная провокация. И здесь все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы находимся фактически в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон", - пояснил чиновник.
Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация, что из-за ситуации с Евровидением против Украины и России возможные санкции со стороны Европейского вещательного союза, в том числе дисквалификация на три года от участия в песенном конкурсе.
Напомним, торжественное открытие Евровидения-2017 в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы - 9 и 11, а финал - 13 мая.