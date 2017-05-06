Є.Нищук назвав чутками дані про трирічну дискваліфікацію України через Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Наразі інформація про те, що Україну можуть дискваліфікувати на три роки від участі в Євробаченні через скандал щодо учасниці від Російської Федерації, не є достоменно підтвердженою. Про це повідомив міністр культури Євген Нищук в інтерв’ю Eurovision.ua, передає УНН.
"Поки не готовий коментувати цю ситуацію, тому що інформація щодо дискваліфікації України на три роки – лише чутки. Ми не маємо ніяких офіційних листів, щоб про це говорити", – відповів міністр.
"Україна – відкрита мультикультурна країна, проте ситуація із представницею Російської Федерації на Євробаченні – це очевидна провокація. І тут всі наперед розуміли, що є конкретні закони України. Ми перебуваємо фактично у стані війни. У кожній країні є закон, і питання закону не обговорюється. Тому ми зробили все так, як того вимагав закон", – пояснив посадовець.
Як повідомляв УНН, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що через ситуацію з Євробаченням проти України і Росії можливі санкції з боку Європейського мовного союзу, у тому числі дискваліфікація на три роки від участі у пісенному конкурсі.
Нагадаємо, урочисте відкриття Євробачення-2017 у Києві відбудеться 7 травня, півфінали - 9 та 11, а фінал - 13 травня.