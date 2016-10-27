Е.Коноплянка отметился дублем за ФК "Шальке"

Е.Коноплянка вышел в стартовом составе и открыл счет во встрече - после подачи с углового наш соотечественник нанес результативный удар пяткой. Под занавес тайма украинец оформил дубль, сыграв на добивании после удара Бенталеба.

Встреча завершилась со счетом 3: 2 в пользу "Шальке", что обеспечило клубу украинца выход в 1/8 финала.

Стоит отметить, что "Нюрнберг" пока занимает 8 место во второй Бундеслиге Германии.

Напомним, что для Е.Коноплянкы это второй и третий голы в форме "Шальке".

Как сообщал УНН, дебютный мяч украинец забил в ворота российского "Краснодара" в матче Лиги Европы.