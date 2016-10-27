Е.Коноплянка отметился дублем за ФК "Шальке"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка принес гостевую победу клубу, в рамках гостевого поединка 1/16 финала Кубка Германии против "Нюрнберга", сообщает УНН со ссылкой на сайт Кубка Германии.
Е.Коноплянка вышел в стартовом составе и открыл счет во встрече - после подачи с углового наш соотечественник нанес результативный удар пяткой. Под занавес тайма украинец оформил дубль, сыграв на добивании после удара Бенталеба.
Встреча завершилась со счетом 3: 2 в пользу "Шальке", что обеспечило клубу украинца выход в 1/8 финала.
Стоит отметить, что "Нюрнберг" пока занимает 8 место во второй Бундеслиге Германии.
Напомним, что для Е.Коноплянкы это второй и третий голы в форме "Шальке".
Как сообщал УНН, дебютный мяч украинец забил в ворота российского "Краснодара" в матче Лиги Европы.