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Є.Коноплянка відзначився дублем за ФК "Шальке"

Є.Коноплянка відзначився дублем за ФК "Шальке"

Київ • УНН

 • 16091 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України та гельзенкірхенського “Шальке” Євген Коноплянка приніс гостьову перемогу клубові, в рамках гостьового поєдинку 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти “Нюрнберга”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кубка Німеччини.

Є.Коноплянка вийшов у стартовому складі і відкрив рахунок у зустрічі — після подачі з кутового наш співвітчизник завдав результативного удару п’ятою. Під завісу тайму українець оформив дубль, зігравши на добиванні після удару Бенталеба.

Зустріч завершилася з результатом 3:2 на користь “Шальке”, що забезпечило клубові українця вихід в 1/8 фіналу.

Варто відзначити, що “Нюрнберг” наразі займає 8 місце в другій Бундеслізі Німеччини.

Нагадаємо, що для Є.Коноплянки це другий і третій голи у формі “Шальке”.

Як повідомляв УНН, дебютний м’яч українець забив у ворота російського “Краснодару” в матчі Ліги Європи.

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