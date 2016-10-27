Є.Коноплянка відзначився дублем за ФК "Шальке"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України та гельзенкірхенського “Шальке” Євген Коноплянка приніс гостьову перемогу клубові, в рамках гостьового поєдинку 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти “Нюрнберга”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кубка Німеччини.
Є.Коноплянка вийшов у стартовому складі і відкрив рахунок у зустрічі — після подачі з кутового наш співвітчизник завдав результативного удару п’ятою. Під завісу тайму українець оформив дубль, зігравши на добиванні після удару Бенталеба.
Зустріч завершилася з результатом 3:2 на користь “Шальке”, що забезпечило клубові українця вихід в 1/8 фіналу.
Варто відзначити, що “Нюрнберг” наразі займає 8 місце в другій Бундеслізі Німеччини.
Нагадаємо, що для Є.Коноплянки це другий і третій голи у формі “Шальке”.
Як повідомляв УНН, дебютний м’яч українець забив у ворота російського “Краснодару” в матчі Ліги Європи.