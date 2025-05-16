Есть много важных вопросов, которые можно решить, если лидеры встретятся: Кислица по результатам переговоров в Стамбуле

Существует очень много вопросов, которые могут быть решены, если встретятся Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин, ведь учитывая сложность вопросов и учитывая характер рф, где практически каждый вопрос, который стоит на кону, может быть решен только путиным. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации для переговоров в Стамбуле Сергей Кислица по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает УНН.

Детали

Предыдущие наработки сегодняшнего дня еще должны быть консолидированы. Это означает, что давление на рф должно продолжиться, и мы не должны прекращать это давление. Есть очень много вопросов, которые могут быть решены, если лидеры встретятся. Потому что, учитывая сложность всех этих проблем и на природу деятельности рф, которая заключается в том, что только путин может иметь слово в решении этих вопросов. Именно поэтому мы надеемся, что вскоре состоятся переговоры на уровне лидеров - сказал Кислица.

Напомним

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле обсудила возможность будущей встречи российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Именно на встрече такого уровня может быть достигнуто соглашение о прекращении огня.

российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине новые требования, которые были неприемлемы для украинской делегации. Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны.