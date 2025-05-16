Є багато важливих питань, які можна вирішити, якщо лідери зустрінуться: Кислиця за результатами переговорів у Стамбулі

Є дуже багато питань, які можуть бути вирішені, якщо зустрінуться Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін, адже враховуючи складність питань і враховуючи характер рф, де практично кожне питання, яке стоїть на кону, може бути вирішене тільки путіним. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України, член член делегації для переговорів у Стамбулі Сергій Кислиця за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає УНН.

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Попередні напрацювання сьогоднішнього дня ще мають бути консолідовані. Це означає, що тиск на рф має продовжитися, і ми не повинні припиняти цей тиск. Є дуже багато питань, які можуть бути вирішені, якщо лідери зустрінуться. Тому що, враховуючи складність всіх цих проблем і на природу діяльності рф, яка полягає в тому, що лише путін може мати слово у вирішенні цих питань. Саме тому ми сподіваємося, що невдовзі відбудуться переговори на рівні лідерів - сказав Кислиця.

Нагадаємо

Українська делегація на переговорах у Стамбулі обговорила можливість майбутньої зустрічі російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського. Саме на зустрічі такого рівня може бути досягнена угода щодо припинення вогню.

російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні нові вимоги, які були неприйнятні для української делегації. Україна трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.