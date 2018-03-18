Явка на выборах РФ перевалила за 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В России заявили, что явка на выборы президента России, которые происходят сегодня, превысила отметку в 50%, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
В частности, по данным российского ЦИК явка избирателей составляет более 52%.
В данный момент голосования все еще происходит на 62257 избирательных участках, 34770 участков уже закрыты.
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Напомним, что граждане РФ выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Русский общенародный союз"), Павла Грудинин (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ( "коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ( "Яблоко").