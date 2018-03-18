Явка на виборах РФ перевалила за 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Росії заявили, що явка на вибори президента Росії, які відбуваються сьогодні, перевищила позначку у 50%, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Зокрема, за даними російського ЦВК явка виборців становить більше 52%.
В даний момент голосування все ще відбувається на 62 257 виборчих дільницях, 34 770 ділянок уже закриті.
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Нагадаємо, що громадяни РФ обирають главу держави з восьми кандидатів: Сергія Бабуріна (партія "Російський загальнонародний союз"), Павла Грудініна (КПРФ), Володимира Жириновського (ЛДПР), Володимира Путіна (самовисуванець), Ксенії Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максима Сурайкіна ( "комуністи Росії "), Бориса Титова (Партія зростання) і Григорія Явлінського ("Яблуко").