Явка на выборах президента РФ в полдень составляла почти 35% - ЦИК РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В России проходят выборы президента страны. Избирательные участки уже закрылись в 12 регионах. По состоянию на 12:00 по Москве (11:00 по киевскому времени), всероссийская явка составляла 34,72%. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ, передает УНН.
Граждане выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Русский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("коммунисты России"), Бориса Титова (Партия рост) и Григория Явлинского ("Яблоко").
Сейчас голосование проходит в 91 147 избирательных участках, 5880 участков уже закрыты.
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