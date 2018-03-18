Явка на выборах президента РФ в полдень составляла почти 35% - ЦИК РФ

Граждане выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Русский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("коммунисты России"), Бориса Титова (Партия рост) и Григория Явлинского ("Яблоко").

Сейчас голосование проходит в 91 147 избирательных участках, 5880 участков уже закрыты.

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