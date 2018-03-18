Явка на виборах президента РФ опівдні складала майже 35% - ЦИК РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Росії проходять вибори президента країни. Виборчі дільниці вже закрилися в 12 регіонах. Станом на 12:00 по Москві (11:00 за київським часом), всеросійська явка складала 34,72%. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на ЦВК РФ, передає УНН.
Громадяни обирають главу держави з восьми кандидатів: Сергія Бабуріна (партія "Російський загальнонародний союз"), Павла Грудініна (КПРФ), Володимира Жириновського (ЛДПР), Володимира Путіна (самовисуванець), Ксенії Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максима Сурайкіна ( "комуністи Росії "), Бориса Титова (Партія зростання) і Григорія Явлінського ("Яблуко").
Наразі голосування відбувається у 91 147 виборчих дільницях, 5 880 ділянок уже закриті.
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