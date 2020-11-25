Ясько: санкционную политику Швейцарии надо трансформировать в украинский контекст

“Готовимся к слушаниям по санкционной политике в Украине и проводим консультации со странами по их санкционного режима. И сегодня говорили со Швейцарией”, — написала Ясько.

Также она описала санкционный режим Швейцарии:

“1. Швейцария не имеет собственного санкционного режима.

2. Швейцария имплементирует санкции ООН (обязательно) и санкции ЕС (на свой выбор).

3. Занимается санкциями в Швейцарии — аналог министерства экономики.

4. История санкций — не такая длительная как в США ... Первые санкции начали применять лишь в 1990 годах.

5. Главный орган ответственный за санкции — Федеральное правительство (наш Кабмин).

6. Есть критерии относительно санкций: экономические и правовые”, — рассказала Ясько.

“Думаю, что этот опыт обязательно должны трансформировать в украинский контекст. А вы знали, что Швейцария не вводила санкции против России, однако там действует режим, который по сути является идентичным санкционному режиму ЕС”, — добавила она.

Напомним, Еврокомиссия одобрила предложение режима санкций за нарушение прав человека во всем мире.