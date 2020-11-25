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Ясько: санкційну політику Швейцарії треба трансформувати в український контекст

Ясько: санкційну політику Швейцарії треба трансформувати в український контекст

Київ • УНН

 • 18181 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Швейцарії відсутній як такий санкційний режим, але те, як там функціонує санкційна політика, треба трансформувати в український контекст. Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

“Готуємось до слухань по санкційній політиці в Україні і проводимо консультації з країнами щодо їх санкційного режиму. І сьогодні говорили зі Швейцарією”, — написала Ясько.

Також вона описала санкційний режим Швейцарії:

“1. Швейцарія не має власного санкційного режиму.
2. Швейцарія імплементує санкції ООН (обов’язково) та санкції ЄС (на свій вибір).
3. Займаються санкціями в Швейцарії — аналог міністерства економіки.
4. Історія санкції — не така тривала як в США... Перші санкції почали застосовувати лише 1990 роках.
5. Головний орган відповідальний за санкції — Федеральний уряд (наш кабмін).
6. Є критерії щодо санкцій: економічні та правові”, — розповіла Ясько.

“Думаю, що цей досвід обов’язково маємо трансформувати в український контекст. А ви знали, що Швейцарія не запроваджувала санкції проти Росії, проте там діє режим, який по суті є ідентичним до санкційного режиму ЄС”, — додала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила пропозицію режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі.

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