Ясько: санкційну політику Швейцарії треба трансформувати в український контекст

“Готуємось до слухань по санкційній політиці в Україні і проводимо консультації з країнами щодо їх санкційного режиму. І сьогодні говорили зі Швейцарією”, — написала Ясько.

Також вона описала санкційний режим Швейцарії:

“1. Швейцарія не має власного санкційного режиму.

2. Швейцарія імплементує санкції ООН (обов’язково) та санкції ЄС (на свій вибір).

3. Займаються санкціями в Швейцарії — аналог міністерства економіки.

4. Історія санкції — не така тривала як в США... Перші санкції почали застосовувати лише 1990 роках.

5. Головний орган відповідальний за санкції — Федеральний уряд (наш кабмін).

6. Є критерії щодо санкцій: економічні та правові”, — розповіла Ясько.

“Думаю, що цей досвід обов’язково маємо трансформувати в український контекст. А ви знали, що Швейцарія не запроваджувала санкції проти Росії, проте там діє режим, який по суті є ідентичним до санкційного режиму ЄС”, — додала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила пропозицію режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі.