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Ярославский в телеэфире: ПЦР-тесты, Джек Ма и днепровский аэропорт

Киев  •  УНН

 • 19194 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Александр Ярославский, владелец и президент DCH, принял участие в ток-шоу “Право на владу” на канале 1+1. Темой передачи стало: “Как жить в карантине”, передает УНН.

Как известно, Александр Ярославский после встречи власти и крупного бизнеса в Офисе Президента 16 марта, активно занимается обеспечением своей родной Харьковщины необходимыми медицинскими товарами. В начале этой недели в Украину прибыли 50 тыс. лабораторных ПЦР-тестов, о поставке которых бизнесмен договорился со своим другом китайским миллиардером Джеком Ма. “Этому предшествовал его визит в Украину: он был у меня дома в Харькове, потом мы были на приеме у Президента Владимира Зеленского. Он как-то очень хорошо, душевно отнесся к Украине, и еще до встречи у Президента (16 марта) я его попросил помочь. Я уже знал тогда, что нужны вот эти тесты, попросил его помочь, и он откликнулся. Вот так оно и совпало”, — рассказал Ярославский.

Андрей Мотовиловец, народный депутат от партии “Слуга народа”, который летал в Китай за грузом “антикоронавирусных” медизделий поблагодарил бизнесмена за организацию поставки ПЦР-тестов: “Ваша помощь неоценима. Минздрав сказал — срочно доставайте ящики, где лабораторные тесты”.

Ярославский также сообщил в ходе телепрограммы, что сейчас благодаря помощи Джека Ма закупил для Украины еще 100 тыс. тестов. “Когда я понял, что первой партии недостаточно, я попросил его организовать нам еще. Он обратился к заводу, потому что иначе там невозможно разместить заказы за любые деньги. Так, благодаря Джеку Ма мы приобрели еще 100 тыс тестов, которые фактически покрывают всю Украину, и они на следующей неделе прибудут. Я хочу поблагодарить Кирилла Тимошенко, что он участвовал в организации всей этой работы, Офис Президента и, естественно, Президента, который тогда принял Джека Ма”, — сказал он.

Ведущая программы Наталья Мосейчук задала бизнесмену вопрос: “У нас к олигархам относятся, мягко говоря, настороженно. Что будет после кризиса, какие договоренности, льготы получат после кризиса?”. Александр Ярославский в ответ рассказал о своем видении вопроса и координации работы с властью: “Я не олигарх, я фермер. Поэтому этот вопрос не ко мне. Президент нас всех собрал, мне поставили задачу помочь Харьковской области с обеспечением медицинским оборудованием и тестами, чем я и занимался. В Харькове все работает четко как часы. Губернатор, мэр, все отточено, в любой момент можно позвонить, узнать любую цифру, любую поставку. Нет никакого конфликта — созваниваемся по 50 раз в день”.

В завершение своего включения со студией 1+1 Ярославский обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о финансировании государственной части строительства нового аэропорта в Днепре. “Пользуясь случаем, я знаю, что убрали из госбюджета строку о финансировании аэропорта в Днепре. Я хотел бы, пользуясь случаем обратиться к Президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку — это 1,2 млрд грн на этот год, чтобы мы могли продолжить проект и построить днепровцам прекрасный современный аэропорт. Тем более, что проект терминала почти готов, работает группа по аэродромному комплексу”.

Украинские Национальные Новости

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