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Ярославський в телеефірі: ПЛР-тести, Джек Ма і дніпровський аеропорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Олександр Ярославський, власник і президент DCH, взяв участь у ток-шоу “Право на владу” на каналі 1+1. Темою передачі стало: “Як жити в карантині”, передає УНН.

Як відомо, Олександр Ярославський після зустрічі влади і великого бізнесу в Офісі Президента 16 березня, активно займається забезпеченням своєї рідної Харківщини необхідними медичними товарами. На початку цього тижня в Україну прибули 50 тис. лабораторних ПЛР-тестів, про постачання яких бізнесмен домовився зі своїм другом китайським мільярдером Джеком Ма. “Цьому передував його візит в Україну: він був у мене вдома в Харкові, потім ми були на прийомі у Президента Володимира Зеленського. Він якось дуже добре, душевно поставився до України, і ще до зустрічі у Президента (16 березня) я його попросив допомогти. Я вже знав тоді, що потрібні ось ці тести, попросив його допомогти, і він відгукнувся. Ось так воно і збіглося”, — розповів Ярославський.

Андрій Мотовіловець, народний депутат від партії “Слуга народу”, який літав в Китай за вантажем “антикоронавірусних” медвиробів подякував бізнесмену за організацію постачання ПЛР-тестів: “Ваша допомога неоціненна. МОЗ сказав — терміново діставайте ящики, де лабораторні тести”.

Ярославський також повідомив в ході телепрограми, що зараз завдяки допомозі Джека Ма закупив для України ще 100 тис. тестів. “Коли я зрозумів, що першою партії недостатньо, я попросив його організувати нам ще. Він звернувся до заводу, тому що інакше там неможливо розмістити замовлення за будь-які гроші. Так, завдяки Джеку Ма ми придбали ще 100 тис. тестів, які фактично покривають всю Україну, і вони на наступному тижні прибудуть. Я хочу подякувати Кирилу Тимошенко, що він брав участь в організації всієї цієї роботи, Офісу Президента і, звичайно, Президенту, який тоді прийняв Джека Ма”, — сказав він.

Ведуча програми Наталія Мосейчук задала бізнесменові питання: “У нас до олігархів ставляться, м’яко кажучи, насторожено. Що буде після кризи, які домовленості, пільги отримають після кризи?”. Олександр Ярославський у відповідь розповів про своє бачення питання і координації роботи з владою: “Я не олігарх, я фермер. Тому це питання не до мене. Президент нас усіх зібрав, мені поставили завдання допомогти Харківській області із забезпеченням медичним обладнанням і тестами, чим я і займався. У Харкові все працює чітко як годинник. Губернатор, мер, все відточене, в будь-який момент можна зателефонувати, дізнатися будь-яку цифру, будь-яку поставку. Немає ніякого конфлікту — телефонуємо один одному по 50 раз в день”.

На завершення свого включення зі студією 1 + 1 Ярославський звернувся до Президента України Володимира Зеленського з питанням про фінансування державної частини будівництва нового аеропорту в Дніпрі. “Користуючись нагодою, я знаю, що прибрали з держбюджету рядок про фінансування аеропорту в Дніпрі. Я хотів би, користуючись нагодою звернутися до Президента, прем’єр-міністра й уряду. Ми довго билися за цей проект — дніпряни чекають з нетерпінням вже який рік, що з’явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю сходинку — це 1,2 млрд грн на цей рік, щоб ми могли продовжити проект і побудувати дніпрянам прекрасний сучасний аеропорт. Тим більше, що проект терміналу майже готовий, працює група з аеродромного комплексу”.

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