Ярославский готов стать частным инвестором ХАЗ – вместе с государством или самостоятельно

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90914 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103514 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108733 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128899 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102405 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104117 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101980 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня на сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского относительно Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия), сообщает УНН

Ярославский отмечает, что ему “как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода — гордости нашего города”, чем и обусловлено его внимание к предприятию. “Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции”, — считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн. грн., зарплаты не платят с ноября 2019 г.; портфель заказов отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу Александр Ярославский готов привлечь 1 млрд долл. инвестиций.

“Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь 1 млрд долл. на восстановление ХАЗ. Из этой суммы 100 млн долл. пойдут на выплату долгов; 500 млн долл. на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; 400 млн долл. на программы развития”, — сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ — покупка или частно-государственное партнерство. “Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины”, — заявил Ярославский.

Александр Ярославский — один из наиболее известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка 1 млрд долл., включая 300 млн долл. на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений — банк “Кредит — Днепр”. DCH располагает серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник “Сухая Балка”) и неоднократно заявляла об интересе к “большой приватизации” и предприятиям тяжелой промышленности. Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25% акций ПАО “Мотор Сич”, производящего авиадвигатели. О готовности поддержать Харьковский авиазавод в DCH на днях заявили в комментарии СМИ.

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