Ярославський готовий стати приватним інвестором ХАЗ - разом з державою або самостійно

Ярославський відзначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і обумовлена його увага до підприємства.

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ХАЗ становить 230 млн. грн., зарплати не платять з листопада 2019 р.; портфель замовлень відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу Олександр Ярославський готовий залучити 1 млрд дол. інвестицій.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити 1 млрд дол. на відновлення ХАЗ. З цієї суми 100 млн дол. підуть на виплату боргів; 500 млн дол. на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; 400 млн дол. на програми розвитку", - сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі в долі ХАЗ - покупка або приватно-державне партнерство. "Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Родом з Харкова, вклав в розвиток Харківського регіону близько 1 млрд дол., включаючи 300 млн дол. на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. В числі його останніх придбань - банк "Кредит - Дніпро". DCH має серйозним портфель промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємств важкої промисловості. Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання більше 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод в DCH днями заявили в коментарі ЗМІ.