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Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Киев • УНН

 • 227426 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Украинская атлетка, благодаря меньшему количеству попыток, одержала победу на высоте 1.95 метров. Об этом сообщает УНН.

Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Детали

В немецком Мюнхене завершился последний финал с участием Украины на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022. В нем украинские легкоатлетки боролись за медали в прыжках в высоту среди женщин, где сборную представляли сразу три спортсменки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Благодаря меньшему количеству попыток 20-летняя украинка одержала победу на высоте 1.95 метров. Медаль Магучих – первое "золото" Украины в истории на чемпионатах Европы в женских прыжках в высоту.

Чемпионат Европы-2022 по легкой атлетике. Прыжки в высоту (женщины). Финал:

1. Ярослава Магучих (Украина) 1.95 м
2. Мария Вукович (Черногория) 1.95 м
3. Ангелина Топич (Сербия) 1.93 м
...
5. Ирина Геращенко (Украина) 1.93 м

9. Юлия Левченко (Украина) 1.86 м

Напомним

Харьковский спортсмен Михаил Вишнивецкий получил на соревновании “золото“ среди борцов греко-римского стиля на чемпионате мира.

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