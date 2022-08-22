Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

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У німецькому Мюнхені завершився останній фінал за участю України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. У ньому українські легкоатлетки боролися за медалі у стрибках у висоту серед жінок, де збірну представляли одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Завдяки меншій кількості спроб 20-річна українка здобула перемогу на висоті 1.95 метрів. Медаль Магучіх – перше "золото" України в історії на чемпіонатах Європи у жіночих стрибках у висоту.

Чемпіонат Європи-2022 з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки). Фінал:

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.95 м

2. Марія Вуковіч (Чорногорія) 1.95 м

3. Ангеліна Топіч (Сербія) 1.93 м

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5. Ірина Геращенко (Україна) 1.93 м

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9. Юлія Левченко (Україна) 1.86 м

Нагадаємо

Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький здобув на змаганням “золото“ серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу.