Ярмоленко принял участие в победном спарринге за "Вест Хэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел товарищескую игру на поле в составе “Вест Хэма” против еще одного представителя Англии “Ипсвич”, передает УНН.
В составе “молотобойцев” с первых минут на поле вышел представитель “желто-голубой” сборной Ярмоленко, не играл в прошлом спарринге из-за небольшого повреждения.
На этот раз украинский легионер провел на поле 63 минуты и принял участие в одной из голевых атак “молотобойцев”. Сам спарринг завершился победой “Вест Хэма” со счетом 2:1.
В одном из моментов украинец был близок чтобы отличиться самому. Он на скорости ворвался в штрафную по центру и получил мяч, убрал защитника, но после его удара игровой снаряд пришелся в игрока, и пролетел у стойки.
Примечательно, что среди авторов результативных ударов в “Вест Хэма” был звездный бразильский новичок Фелипе Андерсон, а также неизменный бомбардир клуба Арнаутович.
Заметим, что следующий контрольный поединок клуб украинца проведёт 31 июля против немецкого “Майнца”.