Ярмоленко взяв участь у переможному спарингу за "Вест Хем"

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко провів товариську гру на полі у складі “Вест Хему” проти ще одного представника Англії “Іпсвіча”, передає УНН.

У складі “молотобойців” з перших хвилин на поле вийшов представник “жовто-блакитної” збірної Ярмоленко, який не грав у минулому спарингу через невелике ушкодження.

Цього разу український легіонер провів на полі 63 хвилини і взяв участь в одній із гольових атак “молотобійців”. Сам спаринг завершився перемогою “Вест Хему” з рахунком 2:1.

В одному із моментів українець був близьким аби відзначитися самому. Він на швидкості увірвався до штрафної по центру і отримав м’яч, прибрав захисника, але після його удару ігровий снаряд прийшовся у гравця, і пролетів біля стійки.

Примітно, що серед авторів результативних ударів у “Вест Хему” був зірковий бразильський новачок Феліпе Андерсон, а також незмінний бомбардир клубу Марко Арнаутович.

Зауважимо, що наступний контрольний поєдинок клуб українця проведе 31 липня проти німецького “Майнца”.

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