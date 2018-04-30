Ярмоленко провел первый поединок после травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в игре 32-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской “Боруссией” и “Вердером”, информирует УНН со ссылкой на сайт “шмелей”.
В выездной встрече наш соотечественник вышел на замену на 79-й минуте матча вместо Филиппа, однако результативными действиями не отметился. Его “Боруссия” расписала мировую с представителями Бремена — 1:1.
Примечательно, что Ярмоленко получил игровое время впервые с 27 января, когда получил повреждение ноги.
Заметим, что за два тура до окончания чемпионата Германии “шмели” идут на третьей ступени, имея в своем активе 55 очков, уступая два балла “Шальке”.
Добавим, что в данной кампании Ярмоленко провел в составе “Боруссии” 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.