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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ярмоленко провел первый поединок после травмы

Киев • УНН

 • 14218 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в игре 32-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской “Боруссией” и “Вердером”, информирует УНН со ссылкой на сайт “шмелей”.

Ярмоленко провел первый поединок после травмы

В выездной встрече наш соотечественник вышел на замену на 79-й минуте матча вместо Филиппа, однако результативными действиями не отметился. Его “Боруссия” расписала мировую с представителями Бремена — 1:1.

Примечательно, что Ярмоленко получил игровое время впервые с 27 января, когда получил повреждение ноги.

Заметим, что за два тура до окончания чемпионата Германии “шмели” идут на третьей ступени, имея в своем активе 55 очков, уступая два балла “Шальке”.

Добавим, что в данной кампании Ярмоленко провел в составе “Боруссии” 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Украинские Национальные Новости

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