Ярмоленко провів перший поєдинок після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Гравець збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у грі 32-го туру німецької Бундесліги між дортмундською “Борусією” і “Вердером”, інформує УНН з посиланням на сайт “джмелів”.
У виїзній зустрічі наш співвітчизник вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу замість Філіппа, однак результативними діями не відзначився. Його “Борусія” розписала мирову із представниками Бремена — 1:1.
Примітно, що Ярмоленко отримав ігровий час вперше з 27 січня, коли отримав пошкодження ноги.
Зауважимо, що за два тури до завершення чемпіонату Німеччини “джмелі” йдуть на третьому щаблі, маючи у своєму активі 55 очок, поступаючись двома балами “Шальке”.
Додамо, що в даній кампанії Ярмоленко провів у складі “Борусії” 25 матчів, у яких забив шість голів та зробив шість результативних передач.