Ярмоленко попал в лучшую десятку футболистов Бундеслиги

На счету нашего земляка 2,71 балл по итогам его 8 сыгранных поединков в Бундеслиге - 10 место. Аналогичный балл имеет и игрок "Шальке" Налдо, но находится на 9-й строчке. Среди игроков "Боруссии" Д лучше Ярмоленко только Кристиан Пулишич - 2,6 и 5 место.

Успехи футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки с "Шальке" несколько ниже - делит 62 позицию с футболистом "Лейпцига" Брум, имея по 3,17 пунктов. Такой показатель Коноплянки позволяет ему занимать 7-ю строчку среди всех футболистов "кобальтовых".

Отметим, что с показателем 2,38 на первом месте расположился хавбек "Байера" Леон Бейли, на втором месте с цифрой 2,5 находится полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, а замыкает тройку голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн - 2,58.

Добавим, что Ярмоленко в Бундеслиге забил 2 гола и сделал 3 результативные пасы (8 игр). Коноплянка сыграл во всех 12 турах за "Шальке" - 1 гол и сделал 2 голевые пасы.