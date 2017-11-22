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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25680 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 82655 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 81006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98584 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99899 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75359 просмотра

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Ярмоленко попал в лучшую десятку футболистов Бундеслиги

Ярмоленко попал в лучшую десятку футболистов Бундеслиги

Киев  •  УНН

 • 27429 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский игрок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко расположился в первой десятке среди топ-футболистов чемпионата Германии (Бундеслига) по оценкам издания Kicker, передает УНН.

На счету нашего земляка 2,71 балл по итогам его 8 сыгранных поединков в Бундеслиге - 10 место. Аналогичный балл имеет и игрок "Шальке" Налдо, но находится на 9-й строчке. Среди игроков "Боруссии" Д лучше Ярмоленко только Кристиан Пулишич - 2,6 и 5 место.

Успехи футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки с "Шальке" несколько ниже - делит 62 позицию с футболистом "Лейпцига" Брум, имея по 3,17 пунктов. Такой показатель Коноплянки позволяет ему занимать 7-ю строчку среди всех футболистов "кобальтовых".

Отметим, что с показателем 2,38 на первом месте расположился хавбек "Байера" Леон Бейли, на втором месте с цифрой 2,5 находится полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, а замыкает тройку голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн - 2,58.

Добавим, что Ярмоленко в Бундеслиге забил 2 гола и сделал 3 результативные пасы (8 игр). Коноплянка сыграл во всех 12 турах за "Шальке" - 1 гол и сделал 2 голевые пасы.

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