Ярмоленко потрапив до кращої десятки футболістів Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Український гравець дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко розташувався в першій десятці серед топ-футболістів чемпіонату Німеччини (Бундесліга) за оцінками видання Kicker, передає УНН.
На рахунку нашого земляка 2,71 бал за підсумками його 8 зіграних поєдинків у Бундеслізі – 10 місце. Аналогічний бал має і гравець "Шальке" Налдо, але знаходиться на 9-му рядку. Серед гравців "Борусії" Д краще за Ярмоленка тільки Крістіан Пулішич – 2,6 та 5 місце.
Успіхи футболіста збірної України Євгена Коноплянки із "Шальке" дещо нижчі – ділить 62 позицію із футболістом "Лейпцига" Брумою, маючи по 3,17 пунктів. Такий показник Коноплянки дозволяє йому посідати 7-й рядок серед усіх футболістів "кобальтових".
Зазначимо, що з показником 2,38 на першому місці розташувався хавбек "Байєра" Леон Бейлі, на другому місці з цифрою 2,5 знаходиться півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман, а замикає трійку голкіпер "Хоффенхайма" Олівер Бауманн - 2,58.
Додамо, що Ярмоленко у Бундеслізі забив 2 голи і зробив 3 результативні паси (8 ігор). Коноплянка відіграв в усіх 12 турах за "Шальке" - 1 гол і зробив 2 гольові паси.