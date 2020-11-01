Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от поражения в игре с "Ливерпулем"

В дебюте игры защитник “мерсисайдцев” неудачно выбил мяч головой прямо на грудь Пабло Форналсу, который обработал мяч и нанес точный удар низом на 10 минуте.

В конце тайма Мохамед Салах заработал на себе пенальти и сам его реализовал. Новичок “Ливерпуля” португалец Жота стал героем баталии, ведь отметился победным голом на 85 минуте — 2:1.

Отметим, что украинский футболист вышел на замену на 74-й минуте матча и не сумел оформить результативное действие.

Также добавим имея в активе восемь очков команда Украинский занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.