Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от поражения в игре с "Ливерпулем"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В седьмом туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вингера национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с действующим чемпионом "Ливерпулем", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
В дебюте игры защитник “мерсисайдцев” неудачно выбил мяч головой прямо на грудь Пабло Форналсу, который обработал мяч и нанес точный удар низом на 10 минуте.
В конце тайма Мохамед Салах заработал на себе пенальти и сам его реализовал. Новичок “Ливерпуля” португалец Жота стал героем баталии, ведь отметился победным голом на 85 минуте — 2:1.
Отметим, что украинский футболист вышел на замену на 74-й минуте матча и не сумел оформить результативное действие.
Также добавим имея в активе восемь очков команда Украинский занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.