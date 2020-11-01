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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 40010 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116457 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93919 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100209 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103284 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101698 просмотра

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Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от поражения в игре с "Ливерпулем"

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В седьмом туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вингера национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с действующим чемпионом "Ливерпулем", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

В дебюте игры защитник “мерсисайдцев” неудачно выбил мяч головой прямо на грудь Пабло Форналсу, который обработал мяч и нанес точный удар низом на 10 минуте.

В конце тайма Мохамед Салах заработал на себе пенальти и сам его реализовал. Новичок “Ливерпуля” португалец Жота стал героем баталии, ведь отметился победным голом на 85 минуте — 2:1.

Отметим, что украинский футболист вышел на замену на 74-й минуте матча и не сумел оформить результативное действие.

Также добавим имея в активе восемь очков команда Украинский занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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