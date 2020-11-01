Ярмоленко не врятував "Вест Хем" від поразки у грі з "Ліверпулем"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У сьомому турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" вінгера національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався із чинним чемпіоном "Ліверпулем", інформує УНН з посиланням на сайти команд.
У дебюті гри захисник “мерсисайдців” невдало вибив м’яч головою прямо на груди Пабло Форналсу, який обробив м’яч та завдав точного удару низом на 10 хвилині.
Наприкінці тайму Мохамед Салах заробив на собі пенальті та сам його реалізував. Новачок “Ліверпулю” португалець Жота став героєм баталії, адже відзначився переможним голом на 85 хвилині — 2:1.
Зазначимо, що український футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині матчу і не зумів оформити результативну дію.
Також додамо маючи в активі вісім очок команда українця посідає 13-у сходинку в турнірній таблиці АПЛ.