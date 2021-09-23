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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Ярмоленко помог "Вест Хэма" обыграть "Манчестер Юнайтед" в Кубке английской лиги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на сайты обеих команд.

Детали

Украинский футболист вышел в стартовом составе и отыграл полную встреча, закончившаяся победой его команды со счетом 1: 0. Победный гол в свой актив записал Лансини на девятой минуте встречи.

Примечательно, что нападающий Криштиану Роналду не принимал участия в данной баталии.

Дополнение

В рамках 1/8 финала на “молотобойцев” ожидает не менее грозный соперник — “Манчестер Сити” Александра Зинченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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