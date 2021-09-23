Ярмоленко допоміг “Вест Хему” обіграти “Манчестер Юнайтед” у Кубку англійської ліги

Деталі

Український футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повну зустріч, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Переможний гол до свого активу записав Лансіні на дев’ятій хвилині зустрічі.

Примітно, що нападник Кріштіану Роналду не приймав участі у даній баталії.

Доповнення

В рамках 1/8 фіналу на “молотобійців” очікує не менш грізний суперник — “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка.