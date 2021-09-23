Ярмоленко допоміг “Вест Хему” обіграти “Манчестер Юнайтед” у Кубку англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У рамках 1/16 фіналу Кубку англійської ліги “Вест Хем” вінгера національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на сайти обох команд.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повну зустріч, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Переможний гол до свого активу записав Лансіні на дев’ятій хвилині зустрічі.
Примітно, що нападник Кріштіану Роналду не приймав участі у даній баталії.
Доповнення
В рамках 1/8 фіналу на “молотобійців” очікує не менш грізний суперник — “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка.