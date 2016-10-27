Ярмарка вакансий на "Дарнице" трудоустроила около 1 тыс. киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время ярмарки вакансий, которая проходит на станции метро "Дарница", приглашение на собеседование получили 854 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевского метрополитена", передает УНН.
"По нашим данным, "анкеты участников" заполнили 1 782 человека. Из них 854 человека серьезно настроены работать и сразу получили приглашение на собеседование", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что ярмарка вакансий продлится до 16:00 28 октября.