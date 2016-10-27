Ярмарка вакансий на "Дарнице" трудоустроила около 1 тыс. киевлян

"По нашим данным, "анкеты участников" заполнили 1 782 человека. Из них 854 человека серьезно настроены работать и сразу получили приглашение на собеседование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что ярмарка вакансий продлится до 16:00 28 октября.