Ярмарок вакансій на “Дарниці” працевлаштував близько 1 тис. киян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом ярмарку вакансій, що проходить на станції метро “Дарниця”, запрошення на співбесіду отримало 854 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба КП “Київського метрополітену”, передає УНН.
“За нашими даними, „Анкети учасників“ заповнили 1782 особи. З них 854 людини серйозно налаштовані працювати і одразу отримали запрошення на співбесіду”, — йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомляють, що ярмарок вакансій триватиме до 16:00 28 жовтня.