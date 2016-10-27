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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Ярмарок вакансій на “Дарниці” працевлаштував близько 1 тис. киян

Ярмарок вакансій на “Дарниці” працевлаштував близько 1 тис. киян

Київ • УНН

 • 10931 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Протягом ярмарку вакансій, що проходить на станції метро “Дарниця”, запрошення на співбесіду отримало 854 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба КП “Київського метрополітену”, передає УНН.

“За нашими даними, „Анкети учасників“ заповнили 1782 особи. З них 854 людини серйозно налаштовані працювати і одразу отримали запрошення на співбесіду”, — йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що ярмарок вакансій триватиме до 16:00 28 жовтня.

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