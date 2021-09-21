Яремчук помог "Бенфике" продолжить победную серию в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В 6-м туре португальского чемпионата "Бенфика" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимала "Боавишту", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
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Украинский форвард вышел в стартовом составе “Орлов” и доиграл до 66-й минуты встречи, которая закончилась победой хозяев со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Дарвин Нуньес, а также забивал немецкий полузащитник Юлиан Вайгль.
Эта победа стала для лиссабонцев шестой подряд на старте турнира-2021/2022. Сейчас, имея в активе 18 очков, команда украинском возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайших конкурентов из “Порту” и “Спортинга” на четыре пункта.
Дополнение
В нынешней кампании Яремчук сыграл за лиссабонцев семь матчей в различных турнирах, забил дважды и отдал четыре ассиста.