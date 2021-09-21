Яремчук допоміг "Бенфіці" продовжити переможну серію в Португалії

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17 березня, 09:48 • 160320 перегляди

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У 6-му турі португальського чемпіонату "Бенфіка" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймала "Боавішту", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Український форвард вийшов у стартовому складі “Орлів” та дограв до 66-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:1. У переможців дубль оформив Дарвін Нуньєс, а також забивав німецький півзахисник Юліан Вайгль.
Ця перемога стала для лісабонців шостою поспіль на старті турніру-2021/2022. Наразі, маючи в активі 18 очок, команда українця очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випереджаючи найближчих конкурентів із “Порту” та “Спортінга” на чотири пункти.

Доповнення

У нинішній кампанії Яремчук зіграв за лісабонців сім матчів у різних турнірах, забив двічі та віддав чотири асисти.

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