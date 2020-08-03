Японский торговый гигант приобретет американскую компанию за 21 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Крупнейшая в Японии торговая корпорация Seven & i Holdings приобретет американскую компанию Speedway, владеющей сетью магазинов и заправок в США, за 21 млрд долларов. Об этом в понедельник объявил японский холдинг, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Это историческое слияние и очень важный шаг на пути к превращению нашей компании в реального мирового ретейлера", - подчеркнул президент компании Рюити Исака.
Сообщается, что к середине дня акции Seven & i Holdings упали на 8,4%, что стало крупнейшим снижением, которое произошло за один день с марта.
Так, эта сделка является второй по величине покупкой в США в этом году и крупнейшей для Seven & i Holdings.
Добавим, что Seven & i Holdings является владельцем крупнейшей в мире американской сети магазинов 7-Eleven. В 2017 году Seven & i Holdings объявила о приобретении более тысячи магазинов и заправочных станций у американской сети Sunoco за 3,3 млрд долларов.
Напомним, что в Microsoft приостановили переговоры о покупке американского сегмента TikTok.