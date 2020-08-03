Японський торговий гігант придбає американську компанію за 21 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Найбільша в Японії торгова корпорація Seven & i Holdings придбає американську компанію Speedway, що володіє мережею магазинів і заправок у США, за 21 млрд доларів. Про це у понеділок оголосив японський холдинг, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
"Це історичне злиття і дуже важливий крок на шляху до перетворення нашої компанії у реального світового ритейлера", - підкреслив президент компанії Рюіті Ісака.
Повідомляється, що до середини дня акції Seven & i Holdings впали на 8,4%, що стало найбільшим зниженням, яке відбулося за один день з березня.
Так, ця угода є другою за величиною купівлею у США у цьому році і найбільшою для Seven & i Holdings.
Додамо, що Seven & i Holdings є власником найбільшої у світі американської мережі магазинів 7-Eleven. У 2017 році Seven & i Holdings оголосила про придбання понад тисячі магазинів і заправних станцій у американської мережі Sunoco за 3,3 млрд доларів.
Нагадаємо, що у Microsoft призупинили переговори про купівлю американського сегмента TikTok.