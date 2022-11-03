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Японский автопроизводитель Infiniti уходит из рф

Киев • УНН

 • 229315 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Популярный японский автопроизводитель Infiniti уходит с российского рынка, бренд прекращает поставки новых автомобилей в россию, но продолжит обслуживание. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовано в одной из российских социальных сетей (ВКонтакте), пишет УНН.

Цитата

«Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayоnara, что на японском означает «до свидания». Мы ценим вас и продолжим заботиться о вас, несмотря ни на что. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи», - отмечено в ведомстве.

Детали 

В компании подчеркнули, что сохранят сервисное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств.

Дополнение

Ранее об увольнении с российского рынка и продаже своего завода в россии заявила марка Nissan, владеющая брендом Infiniti. Марка не имеет собственного производства в россии, все модели импортировались.

 

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