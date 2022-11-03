Японский автопроизводитель Infiniti уходит из рф

Цитата

«Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayоnara, что на японском означает «до свидания». Мы ценим вас и продолжим заботиться о вас, несмотря ни на что. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи», - отмечено в ведомстве.

Детали

В компании подчеркнули, что сохранят сервисное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств.

Дополнение

Ранее об увольнении с российского рынка и продаже своего завода в россии заявила марка Nissan, владеющая брендом Infiniti. Марка не имеет собственного производства в россии, все модели импортировались.