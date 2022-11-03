Японський автовиробник Infiniti йде із рф

Цитата

«Прийняття ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayоnara, що японською означає «до побачення». Ми цінуємо вас і продовжимо піклуватися про вас незважаючи ні на що. І, звичайно, ми завжди готові відповісти на ваші запитання з усіх офіційних каналів зв'язку», - зазначено у відомстві.

Деталі

У компанії наголосили, що збережуть сервісне обслуговування автомобілів у рамках чинних гарантійних зобов'язань.

Доповнення

Раніше про звільнення з російського ринку та продаж свого заводу в росії заявила марка Nissan, яка володіє брендом Infiniti. Марка не має власного виробництва в рф, всі моделі імпортувалися.