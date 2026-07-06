Японский космический зонд совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида
Киев • УНН
Японский зонд Hayabusa-2 совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида Торифунэ на расстоянии 800 метров. Миссия испытала технологию точного управления для будущей защиты Земли.
Японский космический зонд Hayabusa-2 успешно пролетел вблизи околоземного астероида Торифунэ, испытав технологию, которая в будущем может помочь защитить Землю от опасных астероидов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), пишет УНН.
Детали
По предварительным оценкам JAXA, зонд размером с холодильник пролетел на расстоянии около 800 метров от астероида. Если эти данные подтвердятся, это станет одним из самых близких пролетов космического аппарата мимо астероида в истории.
NASA выделило более $590 млн трем компаниям на лунные посадочные модули01.07.26, 06:53 • 3917 просмотров
Hayabusa-2 двигался со скоростью более 18 тысяч километров в час, однако его миссия не предусматривала столкновения с астероидом. Основной целью было проверить, способны ли специалисты управлять траекторией полета с чрезвычайно высокой точностью. В случае успеха такие технологии могут применяться для изменения траектории потенциально опасных небесных тел.
Для чего нужен такой эксперимент
Во время пролета камеры космического аппарата также собрали данные о поверхности, структуре и температуре астероида Торифунэ. Полученная информация поможет ученым лучше понять, как действовать, если в будущем возникнет необходимость отклонить подобный объект от курса столкновения с Землей.
В настоящее время ни один из известных астероидов не представляет реальной угрозы для планеты. После завершения этого этапа миссии Hayabusa-2 продолжил полет к следующей цели - астероиду 1998 KY26, до которого, по плану, должен добраться в 2031 году.