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Японский космический зонд совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Японский зонд Hayabusa-2 совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида Торифунэ на расстоянии 800 метров. Миссия испытала технологию точного управления для будущей защиты Земли.

Японский космический зонд совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида

Японский космический зонд Hayabusa-2 успешно пролетел вблизи околоземного астероида Торифунэ, испытав технологию, которая в будущем может помочь защитить Землю от опасных астероидов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), пишет УНН.

Детали

По предварительным оценкам JAXA, зонд размером с холодильник пролетел на расстоянии около 800 метров от астероида. Если эти данные подтвердятся, это станет одним из самых близких пролетов космического аппарата мимо астероида в истории.

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Hayabusa-2 двигался со скоростью более 18 тысяч километров в час, однако его миссия не предусматривала столкновения с астероидом. Основной целью было проверить, способны ли специалисты управлять траекторией полета с чрезвычайно высокой точностью. В случае успеха такие технологии могут применяться для изменения траектории потенциально опасных небесных тел.

Для чего нужен такой эксперимент

Во время пролета камеры космического аппарата также собрали данные о поверхности, структуре и температуре астероида Торифунэ. Полученная информация поможет ученым лучше понять, как действовать, если в будущем возникнет необходимость отклонить подобный объект от курса столкновения с Землей.

В настоящее время ни один из известных астероидов не представляет реальной угрозы для планеты. После завершения этого этапа миссии Hayabusa-2 продолжил полет к следующей цели - астероиду 1998 KY26, до которого, по плану, должен добраться в 2031 году.

Степан Гафтко

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