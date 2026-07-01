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NASA выделило более $590 млн трем компаниям на лунные посадочные модули

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

NASA выделило более $590 млн трем компаниям на создание лунных модулей. Крупнейший контракт получила Astrobotic Technology на $298 млн.

NASA выделило более $590 млн трем компаниям на лунные посадочные модули

NASA заключило контракты общей стоимостью более 590 миллионов долларов с тремя американскими компаниями на создание роботизированных посадочных модулей, которые поддержат программу освоения Луны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Самый крупный контракт получила Astrobotic Technology – около 298 млн долларов. Еще 144 млн долларов выделено Firefly Aerospace, а 148 млн долларов – Intuitive Machines.

Кроме этого, NASA рассматривает возможность отправки на Луну экспериментального лунохода*Promise для картографирования и научных исследований.

У нас есть оборудование, и это именно то, к чему мы должны стремиться – обеспечить победы, вывести на поверхность Луны такие возможности, как Promise

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Astrobotic планирует запустить новый посадочный модуль в конце 2026-го или в начале 2027 года. Он станет усовершенствованной версией аппарата Peregrine, миссия которого в 2024 году завершилась неудачей.

Новые контракты являются частью программы Artemis, в рамках которой NASA планирует вернуть людей на Луну и создать там постоянную инфраструктуру. Высадка астронавтов на поверхность спутника в настоящее время запланирована на 2028 год.

NASA представило план создания постоянной базы на Луне к 2032 году28.05.26, 02:38 • 6198 просмотров

Степан Гафтко

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