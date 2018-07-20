Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ

“Администрация (Синдзо) Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг “Моритомо гакуэн” и “Какэ гакуэн”, — цитирует агентство генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.

В то же время, учитывая тот факт, что контроль над обеими палатами японского парламента находится в руках правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ и ее союзников, рассчитывать на принятие резолюции о недоверии кабмину не приходится.

В последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов, которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации “Моритомо гакуэн”, связанной с женой главы кабмина — Акиэ Абэ.

Как сообщал УНН, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана.