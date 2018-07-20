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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41494 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125071 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169408 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153507 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141228 просмотра

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Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ

Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ

Киев  •  УНН

 • 8013 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Шесть оппозиционных партий Японии в пятницу внесли в нижнюю палату парламента страны резолюцию о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Синдзо Абэ. Голосование по резолюции ожидается в течение дня, передает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

“Администрация (Синдзо) Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг “Моритомо гакуэн” и “Какэ гакуэн”, — цитирует агентство генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.

В то же время, учитывая тот факт, что контроль над обеими палатами японского парламента находится в руках правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ и ее союзников, рассчитывать на принятие резолюции о недоверии кабмину не приходится.

В последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов, которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации “Моритомо гакуэн”, связанной с женой главы кабмина — Акиэ Абэ.

Как сообщал УНН, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана.

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