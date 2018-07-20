Японська опозиція внесла до парламенту резолюцію про недовіру уряду Абе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Шість опозиційних партій Японії в п'ятницю внесли в нижню палату парламенту країни резолюцію про висловлення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Голосування по резолюції очікується протягом дня, передає УНН з посиланням на агентство Kyodo.
“Адміністрація (Сіндзо) Абе не заслуговує на довіру, оскільки навіть не намагається розкрити правду про скандали навколо “Морітомо Гакуен” і “Каке Гакуен”, — цитує агентство генерального секретаря опозиційної Конституційно-демократичної партії Фукуяму Тецуро.
У той же час, з огляду на той факт, що контроль над обома палатами японського парламенту знаходиться в руках правлячої Ліберально-демократичної партії Японії на чолі з Сіндзо Абе і її союзників, розраховувати на прийняття резолюції про недовіру кабміну не доводиться.
В останні два роки уряд Абе охопив ряд скандалів, головні з яких мають відношення до міністерства фінансів, яке раніше зізналося в фальсифікації документів про продаж по істотно заниженій ціні ділянки державної землі організації “Морітомо Гакуен”, пов’язаної з дружиною глави кабміну — Акіе Абе.
Як повідомляв УНН, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану.