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Японська опозиція внесла до парламенту резолюцію про недовіру уряду Абе

Японська опозиція внесла до парламенту резолюцію про недовіру уряду Абе

Київ • УНН

 • 8014 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Шість опозиційних партій Японії в п'ятницю внесли в нижню палату парламенту країни резолюцію про висловлення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Голосування по резолюції очікується протягом дня, передає УНН з посиланням на агентство Kyodo.

“Адміністрація (Сіндзо) Абе не заслуговує на довіру, оскільки навіть не намагається розкрити правду про скандали навколо “Морітомо Гакуен” і “Каке Гакуен”, — цитує агентство генерального секретаря опозиційної Конституційно-демократичної партії Фукуяму Тецуро.

У той же час, з огляду на той факт, що контроль над обома палатами японського парламенту знаходиться в руках правлячої Ліберально-демократичної партії Японії на чолі з Сіндзо Абе і її союзників, розраховувати на прийняття резолюції про недовіру кабміну не доводиться.

В останні два роки уряд Абе охопив ряд скандалів, головні з яких мають відношення до міністерства фінансів, яке раніше зізналося в фальсифікації документів про продаж по істотно заниженій ціні ділянки державної землі організації “Морітомо Гакуен”, пов’язаної з дружиною глави кабміну — Акіе Абе.

Як повідомляв УНН, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану.

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