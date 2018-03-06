Япония обеспокоена ростом военных расходов Китая

“За крупным увеличением военных расходов Китая, - сказал он, - стоит широкомасштабное и стремительное наращивание потенциала вооруженных сил, активное продвижение в океан. Все это сопровождается непрозрачностью и вызывает сильную озабоченность в международном сообществе и в нашем регионе, включая Японию”.

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“Есть также указания на то, - продолжал министр, - что официально объявленные оборонные расходы - не более, чем часть военного бюджета Китая. Мы будем и впредь оказывать на него воздействие в сотрудничестве с заинтересованными странами, добиваясь от Китая повышения прозрачности и выполнения правил международного поведения”.

Напомним, Китай увеличит расходы на оборону в 2018 году на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около 175 млрд долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе правительства, обнародованный в понедельник на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.