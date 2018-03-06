Японія занепокоєна зростанням військових витрат Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Військове відомство Японії стурбоване нарощуванням оборонних витрат КНР, які, на думку Токіо, збільшуються в непрозорій формі. Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Токіо міністр оборони Іцунорі Онодера, інформує УНН.
“За великим збільшенням військових витрат Китаю, — сказав він, — стоїть широкомасштабне і стрімке нарощування потенціалу збройних сил, активне просування в океан. Все це супроводжується непрозорістю і викликає сильну заклопотаність у міжнародному співтоваристві і в нашому регіоні, включаючи Японію”.
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“Є також вказівки на те, — продовжував міністр, — що офіційно оголошені оборонні витрати — не більше, ніж частина військового бюджету Китаю. Ми будемо і надалі надавати на нього вплив у співпраці із зацікавленими країнами, домагаючись від Китаю підвищення прозорості та виконання правил міжнародного поведінки”.
Нагадаємо, Китай збільшить витрати на оборону в 2018 році на 8,1%, до 1,11 трлн юанів (близько 175 млрд доларів). Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь про роботу уряду, оприлюднену в понеділок на щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників.