Япония выразила России протест из-за строительства общежитий для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство Японии выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве, сообщает в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на МИД страны, передает УНН.
“Строительство таких объектов противоречит позиции Японии по этим территорий”, — сообщается в издании.
Накануне о намерении заявить протест России в связи с этим вопросом сообщил глава японского МИД Таро Коно на пресс-конференции в Токио.
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Напомним, в ближайшие пять лет Япония ускорит расходы на передовые истребители-невидимки, ракеты дальнего радиуса действия и другое оборудование для противодействия Китая и России.