Японія висловила Росії протест через будівництво гуртожитків для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уряд Японії виразив протест Росії у зв’язку з будівництвом житла для військовослужбовців на південних Курильських островах. Відповідну заяву було зроблено по дипломатичних каналах в Москві, повідомляє в середу інформаційне агентство Kyodo з посиланням на МЗС країни, передає УНН.
“Будівництво таких об’єктів суперечить позиції Японії щодо цих територій”, — повідомляється у виданні.
Напередодні про намір заявити протест Росії у зв’язку з цим питанням повідомив глава японського МЗС Таро Коно на прес-конференції в Токіо.
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Нагадаємо, у найближчі п’ять років Японія прискорить витрати на передові винищувачі-невидимки, ракети дальнього радіуса дії та інше обладнання для протидії Китаю та Росії.