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У Токіо розповіли, за яких умов Японія готова до мирного договору з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Японський уряд прагне укласти мирний договір з РФ таким чином, щоб в цьому документі була чітко відображена позиція Токіо. Про це в четвер заявив глава МЗС Японії Таро Коно на засіданні комітету із зовнішньої політики і оборони верхньої палати парламенту країни, інформує УНН.

У Токіо розповіли, за яких умов Японія готова до мирного договору з Росією

“Я хочу, щоб це був мирний договір, який чітко відображав би думки японської сторони. Японо-російські переговори (по мирному договору) — це переговори двох країн з різними позиціями. Переговори ведуться таким чином, щоб досягти угоди, прийнятної для обох сторін і укласти (договір), подолавши різні труднощі”, - наводить його слова телеканал NHK.

Таким чином міністр прокоментував домовленість про те, що він і його російський колега Сергій Лавров візьмуть на себе відповідальність за ведення переговорного процесу щодо мирного договору.

На зустрічі в Сінгапурі 14 листопада президент РФ Володимир Путін і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про активізацію російсько-японських переговорів про укладення мирного договору на основі Спільної декларації від 19 жовтня 1956 року. У ній було припинено стан війни між двома державами, відновлені дипломатичні і консульські відносини. У дев’ятій статті декларації радянський уряд погодився передати Японії острова Шикотан і ряд дрібних незаселених островів Малої Курильської гряди з умовою, що фактичний їх перехід під контроль Токіо буде проведений після укладення мирного договору. Декларація була ратифікована парламентами обох держав 8 грудня 1956 року.

Як повідомляв УНН, Токіо наполягає на своєму суверенітеті над частиною Курил в разі їх передачі Японії.

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